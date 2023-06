Juve, c'è anche Chiesa nel mirino della Premier: i club interessati a Fede

La Serie A, in questo scenario di conquista albionica, non fa certo eccezione. Anzi. Basti pensare alle evoluzioni delle trattative nelle ultime 48 ore: il Newcastle che strappa di forza Tonali al Milan, il Tottenham che in quattro e quattr’otto si accalappia Vicario dall’Empoli. E via così, lungo un elenco che ben difficilmente si può ipotizzare già concluso. La stessa Juventus, in fondo, è già stata assorbita dalla scia di investimenti delle inglesi: i primi soldi incassati in questa delicata sessione estiva, infatti, sono arrivati dagli stessi Spurs che hanno riscattato Kulusevski. In questo caso, a ben vedere, si è trattato più di risolvere un problema che di creare una lacuna in organico. Ma tant’è. Le big della Premier – ma anche le medium, persino le small – stanno facendo valere la legge del ciclone. Che passa, piglia e porta via.