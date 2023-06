Bayern Monaco, ufficiale Guerreiro: arriva a parametro zero dal Dortmund

Nuovo colpo di mercato messo a segno dal Bayern Monaco . I bavaresi hanno visto, ancora una volta, in casa Borussia Dortmund: dai gialloneri si è liberato a parametro zero Raphael Guerreiro. In attesa di chiudere per Kim , è lui il primo rinforzo del club. Il terzino sinistro classe 1993, dopo sette stagioni in giallonero, ha deciso di accasarsi ai rivali del Bayern Monaco e da Thomas Tuchel , che ritrova dopo aver condiviso una parte di avvensura al Dortmund insieme.

Bayern Monaco, ufficiale Guerreiro

Guerreiro ha siglato un contratto triennale con i bavaresi, ritrovando il tecnico che lo aveva fortemente voluto nel 2016 nella Ruhr, prendendolo dal Lorient. Le loro strade si ritrovano, stavolta all'ombra dell'Allianz Arena. Queste le prime parole dell'esterno: "Quando è arrivata la chiamata dal Bayern, ho preso la mia decisione in fretta. È un onore per me poter giocare per questo grande club, e apprezzo molto anche Thomas Tuchel per il periodo trascorso insieme al Dortmund. Sono un giocatore che vuole sempre la palla: si tratta di controllare il gioco, voglio creare occasioni. Darò il massimo per vincere più titoli possibili. Questa è la filosofia del Bayern".

Di lui ha così parlato, invece, Jan-Christian Dreese, CEO del club: "Raphael Guerreiro è da anni tra i migliori e più costanti giocatori della Bundesliga. È versatile ed esperto a livello internazionale e si adatta perfettamente alla nostra squadra sia come personaggio che come giocatore. Siamo molto felici di averlo ingaggiato e che in futuro indosserà la maglia del Bayern. L'allenatore e noi come dirigenza siamo d'accordo sul fatto che senza dubbio migliorerà il nostro gioco".

Dunque dopo vari Lewandowski, Gotze, Hummels, stavolta tocca a Guerreiro percorrere la strada dal Borussia Dortmund al Bayern di Monaco.