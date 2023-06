Brasile, Neymar allo scoperto: "Aspettiamo Ancelotti, lo vogliamo tutti"

PRAIA GRANDE (Brasile) - " Ancelotti? So che è il piano A della nazionale brasiliana , il presidente vuole contare su di lui e lo vogliamo anche noi giocatori. Per me, per Vinicius Junior , per Militão ... Lo conosciamo già, conosciamo la sua grandezza. Averlo in squadra sarà molto importante . Ma nulla è ancora confermato. Speriamo che alla fine del suo contratto, si unisca alla squadra nazionale". Sono le parole del fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della Seleçao Neymar che, presente ad un evento organizzato dalla sua onlus a Praia Grande, in Brasile, esce allo scoperto sulla trattativa che potrebbe portare Carlo Ancelotti, attualmente sotto contratto con il Real Madrid, sulla panchina della nazionale brasiliana.

Neymar sull'infortunio e sulle critiche

"L'infortunio? È orribile restare fermi. Mi piace troppo giocare, stare in campo. Quando succede per una partita, è già difficile. Quindi immaginiamo per 4-5 mesi! È orribile. Mi manca. Sono nato per questo, per giocare a calcio. Le critiche? Non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità. È piuttosto il contrario. Mi sto ancora battendo il petto dicendo 'vai avanti, fagliela pagare'. Conosco il mio talento, so di cosa sono capace. Il calcio non è uno sport individuale. Se fosse individuale avrei già raggiunto tutti i miei obiettivi, ma non è così. Per quanto riguarda le critiche fuori dal campo, a volte non sono d'accordo perché riguardano la mia vita personale e faccio quello che voglio", conclude Neymar.

