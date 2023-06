Da Weah a Thuram, Tonali, Frattesi e Osimhen: calciomercato, le ultime

TORINO - In attesa dell'apertura ufficiale del prossimo primo luglio, il calciomercato della Serie A si infiamma con le trattative dei club per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tutte le big del campionato italiano sono al lavoro per cercare gli affari da concludere in anticipo per mettere tutti i giocatori a disposizione per gli allenatori in vista dei primi ritiri estivi.

Juventus, Milan, Inter e Napoli le più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Weah, Tonali, Thuram, Frattesi, Osimhen, tanti i nomi sui taccuini delle squadre impegnate tra acquisti, cessioni e rinnovi. Tante anche le novità dell'ultim'ora con improvvisi colpi di scena.

Calciomercato, le ultime novità

A Torino i bianconeri sono ad un passo di Timothy Weah, si attende solo l'ufficialità dell'operazione con Juventus e Lille che hanno raggiunto l'accordo per 10 milioni più bonus. Per il giocatore si ipotizza un contratto di 5 anni con 2 milioni all'anno, visite mediche la settimana prossima e poi partenza dall'America all'Italia. Si rinforza sugli esterni la formazione di Allegri con Cuadrado in uscita e i tanti interessamenti per Chiesa con i tifosi che non vorrebbero cedere il talento azzurro. Cresce intanto l'ottimismo per il rinnovo di Rabiot con la fiducia che aumenta ora dopo ora. Derby di mercato invece a Milano con l'Inter che sorpassa i rossoneri nella corsa a Thuram. I nerazzurri hanno trovato l’accordo verbale con l’attaccante francese, che ha dunque comunicato al Milan che non si trasferirà in rossonero. Un Milan che dopo l'operazione sfumata è pronto a proiettarsi su Samardzic dell'Udinese mentre si prepara a salutare ufficialmente Tonali, con l'agente del centrocampista impegnato nell'Europeo Under 21 Riso che conferma: "Abbiamo l'accordo con il Newcastle, i club stanno limando i dettagli e poi sosterrà le visite mediche". Parla anche del suo altro assistito Riso, ovvero Davide Frattesi: "Sono iniziati gli appuntamenti, vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere". Chi non vuole privarsi del suo gioiello più prezioso è invece De Laurentiis, impegnato nella trattativa del rinnovo di Osimhen. Clima disteso e toni pacati tra le parti: è stata discussa la possibilità di prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel giugno 2025 con il presidente azzurro ha fissato la cifra per la cessione superiore ai 150 milioni di euro, mentre le offerte attuali superano i 100 milioni.