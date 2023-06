Bernardo Silva, vento d'Arabia: pure la Premier piange

Una pioggia di bigliettoni che ha spazzato via gli equilibri preesistenti con l'aggravante che, a differenza di quanto successo qualche anno fa in Cina, con i club costretti dal governo a tornare sui propri passi, questa volta il via libera è arrivato direttamente dalla famiglia reale che ha nazionalizzato il 75% dei quattro club più importanti del paese, concedendogli fondi illimitati per costruire quello che Cristiano Ronaldo ha definito «uno dei cinque campionati più importanti al mondo».

Modric e Messi, il no all'Arabia

Contrariamente al fenomeno portoghese e a Karim Benzema, che si è trasferito da poco a Jeddah, Lionel Messi ha preferito gli Stati Uniti, mentre Luka Modric, chiudendo così il circolo dei Palloni d'Oro in attività, ha ancora voglia di vestire la camiseta blanca del Real Madrid. La scelta di CR7 e Karim, ai quali si sono aggiunti una buona manciata di buoni calciatori, non ha realmente preoccupato il gotha del calcio europeo fino a quando non è stato fatto anche il nome di Bernardo Silva. E già, perché se il trequartista portoghese, uno dei migliori calciatori in attività dovesse decidere di trasferirsi in Arabia ad appena 28 anni e dopo aver appena vinto la Champions League da protagonista assoluto, l’effetto domino potrebbe essere devastante.