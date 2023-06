L’Al-Hilal fa sul serio! Ruben Neves ufficiale, Koulibaly quasi

Il calcio saudita non si ferma. Dopo il clamoroso approdo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr e gli ultimi arrivi di Karim Benzema e N'Golo Kanté che hanno rispettivamente lasciato il Real Madrid e il Chelsea per firmare con l'Al-Ittihad, ecco un altro colpo dalla Premier League. Questa volta non si tratta di un over 30: il capitano del Wolverhampton Wanderers Ruben Neves, classe 1997, è infatti diventato un nuovo giocatore dell'Al-Hilal per circa 55 milioni di euro, rappresentando il trasferimento record nella storia dei Wolves.