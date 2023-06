Milinkovic, parla l'agente: "Molto interesse dall'Arabia Saudita, mai dire mai"

Il calciomercato dei centrocampisti, soprattutto in Italia, è in pieno fermento. Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle , si prospetta quella di Davide Frattesi , conteso da diverse big della Serie A. Altro centrocampista che però potrebbe cambiare maglia e attrarre numerose squadre è Sergej Milinkovic-Savic. Dopo otto anni alla Lazio , il serbo potrebbe vestire una nuova casacca il prossimo anno.

Milinkovic-Savic, futuro in Arabia? Parla l'agente

Tra le varie ipotesi per il futuro del classe 1995 nelle ultime ore è spuntata l'Arabia Saudita, con la Saudi Pro League che sta attraendo sempre più calciatori di spessore. In queste ore il procuratore di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha parlato a 365Scores Arabic dell'eventualità di un passaggio dalla Serie A all'Arabia: "C'è molto interesse a ingaggiare Sergej dall'Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni. Questo significa che non giocherà in Arabia la prossima stagione? Vedremo, nella vita, non puoi sapere cosa ti riserva il futuro". Il serbo potrebbe dunque cambiare maglia, ma la nuova destinazione potrebbe essere meno scontata del previsto.