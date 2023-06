"Atletico Madrid, Verratti e Kessie gli obiettivi per il centrocampo"

L' Atletico Madrid in cerca di rinforzi per la mediana. I Colchoneros lavorano sulle uscite, con la possibile partenza di Alvaro Morata che piace in Italia , ma anche sulle entrate. In particolare i rojiblancos provano a rafforzare il proprio centrocampo con obiettivi di spessore, e che in un certo modo riguardano anche l'Italia.

"Atletico Madrid su Verratti e Kessié"

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, l'Atletico Madrid, dopo aver praticamente chiuso per Javi Galan come terzino sinistro, starebbe sondando ben 5 nomi per la mediana, tra cui Marco Verratti e Franck Kessié. Per il quotidiano spagnolo si tratterebbe di due giocatori teoricamente fuori i parametri del club, ma viste le situazioni che stanno vivendo rispettivamente con Psg e Barcellona, potrebbero diventare opzioni concrete. Verratti, nonostante un contratto fino al 2026 con i parigini, sarebbe in lista di sbarco. Kessié, dal canto suo, percepisce uno stipendio alto in blaugrana, e visto l'imminente arrivo di Ilkay Gundogan una sua uscita non sarebbe da escludere.