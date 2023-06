"Psg-Luis Enrique, ci siamo: mercoledì la firma del contratto"

PARIGI (Francia) - A Parigi hanno scelto: Luis Enrique sarà il nuovo allenatore del Psg. Secondo "Le Parisien" il tecnico spagnolo è atteso mercoledì nella capitale per succedere a Christopher Galtier, per il 55enne un contratto valido fino a giugno 2025 con opzione per una terza stagione. Dopo l'eliminazione agli ultimi mondiali di Qatar con la Spagna negli ottavi di finale contro il Marocco, Luis Enrique sarebbe ad un passo dal tornare ad allenare un club. Resta però da capire quale sarà il futuro di Galtier.