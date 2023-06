Modric resta al Real Madrid, ufficiale il rinnovo: i dettagli

Il Real Madrid ufficializza la permanenza di Luka Modric all'ombra del Stantiago Bernabeu. Dopo aver piazzato per il centrocampo il colpo Bellingham , i blancos potranno contare sul numero 10 anche per la prossima stagione, con il rinnovo di contratto che è cosa fatta.

Modric resta al Real Madrid, rinnovo fino al 2024

Dopo i prolungamenti di Nacho, Kroos e Ceballos, il Real ha deciso di proseguire anche con Luka Modric. Tramite i propri canali social, i blancos hannop annunciato il rinnovo del croato anche per la prossima stagione, dunque fino al 30 giugno 2024, tenendo fede alla propria linea di prolungare i contratti dei calciatori con più di 30 anni di stagione in stagione. Notizia importante per Carlo Ancelotti, che potrà dunque ancora fare affidamento sulla classe di Modric. Ora l'attesa, in casa Real Madrid, è tutta per il mercato in entrata, con la questione Mbappé che tiene tutti sulle spine.