Inter, prima panchina per l'ex meteora: allenerà il Maccabi Tel Aviv

Vi ricordate di Robbie Keane ? L'attaccante è passato anche in Serie A dove con la maglia dell'Inter è stato proprio una meteora (14 presenze e tre gol) prima di tornare in Inghilterra a giocare. In Premier League l'attaccante irlandese ha costruito le sue fortune dove ha giocato anche per maglie importanti come Leeds United, Liverpool e Tottenham oltre a essere il capocannoniere della sua nazionale.

Dopo diverse esperienze da vice, per l'ex centravanti è arrivato il momento di provare a percorrere la sua strada da capo allenatore e la sua prima avventura è in Israele al Maccabi Tel Aviv. "Sono felice di affrontare questa sfida al Maccabi - ha detto Keane al sito ufficiale -. Io e la mia squadra non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e abbiamo fiducia nella nostra capacità di fare ciò che è necessario per preparare la squadra per la prossima stagione".

Maccabi Tel Aviv, comunicato Robbie Keane

Di seguito il comunicato del club: "l Maccabi Tel Aviv FC dà il benvenuto a Robbie Keane (42) come nuovo allenatore per la stagione 2023/24. Keane e il suo team si uniscono al Maccabi Tel Aviv con un accordo di 2 anni e arriveranno a Tel Aviv nei prossimi giorni e inizieranno i preparativi per la prossima stagione. Durante la sua carriera da giocatore, Keane ha segnato più di 400 gol per i club per cui ha giocato tra cui Tottenham Hotspur, Leeds United, Liverpool, Coventry City, West Ham, Aston Villa e la Repubblica d'Irlanda, dove è il giocatore con più presenze e capocannoniere. Keane è stato nominato allenatore della prima squadra del Leeds United verso la fine della scorsa stagione. In precedenza è stato assistente allenatore sia al Middlesbrough (2019-2020) che alla Repubblica d'Irlanda (2018-2020)".