"Mbappé, si attende la risposta: il Psg intanto fissa il prezzo. La cifra"

La situazione inerente al futuro di Kylian Mbappé è ancora tutta da definire. La posizione del Psg non sarebbe cambiata nonostante le parole del fuoriclasse francese, che ha dichiarato di voler restare per un altro anno per poi andare a scadenza di contratto senza rinnovare . Secondo Le Parisien il club sarebbe pronto a metterlo sul mercato qualora non cambiasse idea e il Qatar potrebbe accettare un'offerta nel caso in cui la cifra per il cartellino dovesse raggiungere i 200 milioni.

Al Khelaifi e la situazione di Mbappé

Inoltre Al Khelaifi avrebbe già parlato con l'agente del giocatore, la madre Fayza Lamari, comunicandole che per non ledere gli interessi di entrambe le parti Kylian dovrebbe prendere una decisione il prima possibile. Sebbene ancora non ci sia un ultimatum o una scadenza per comunicare la sua scelta, il club parigino non avrebbe alcuna intenzione di contemplare uno scenario in cui la sua stella parta a zero. Chi resta vigile sulla situazione è sempre il Real Madrid, che aveva già sfiorato l'acquisto del fuoriclasse lo scorso anno e che vorrebbe aspettare la scadenza del suo contratto con i campioni di Francia.