Mbappé, l’agente Fifa: “Qatar furioso e Liverpool pronto alla follia”

Rinnovo o cessione? Questo è il dilemma in casa Psg dove sta continuando il braccio di ferro con Mbappé . L'attaccante francese non vorrebbe prolungare il contratto e l'ha confermato anche in conferenza qualche giorno fa, mentre la società pensa a cederlo dovesse continuare questa situazione.

Una valutazione complessiva di 200 milioni: è questo il prezzo che Al-Khelaifi avrebbe pensato per vendere il gioiello francese e non rischiare di perderlo a zero a giugno 2024. L'emiro è molto turbato da questa situazione come ha confermato l'agente Fifa Kardemir: "Ho parlato con persone vicine alla famiglia del Qatar che gestiscono il club e mi hanno detto che sono molto arrabbiate. Volevano e aveva la fiducia che avrebbe rinnovato". Intanto il Real Madrid è ancora alla finestra per capire l'evolversi della situazione, ma ora avrebbe anche una concorrenza importante dalla Premier League.

Psg-Mbappé, interesse Real Madrid e Liverpool

Il Real Madrid starebbe temporeggiando per capire la situazione che ruota attorno a Kylian Mbappè. L'interesse verso il francese non è una novità, ma ovvimanete ci sarebbero da valutare le condizioni d'acquisto e proprio per questo Florentino Perez vuole avere novità concrete a riguardo per poi studiare le sue mosse. Dall'altra parte però, Kirdemir agente Fifa molto vicino all'emiro del Psg avrebbe detto a Marca che su Mbappé ci sarebbe anche l'interesse del Liverpool: "Vogliono pagare una fortuna per il francese" e il quotidiano poi sottolinea come quella cifra potrebbe essere vicina ai 300 milioni.