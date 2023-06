“Barcellona, Gundogan rischia già di saltare! Via a zero? Lo scenario”

Secondo quanto riportato da The Athletic, il problema riguarderebbe il FFP della società spagnola e l'ingaggio dell'ex City supererebbe i tetti salariali imposti. E ora? Laporta dovrà studiare delle soluzioni.

Barcellona, situazione Gundogan

Uno dei motivi per cui il Barcellona non ha potuto tesserare Leo Messi rischa di essere lo stesso problema anche per Gundogan. Il centrocampista ha firmato il contratto con i blaugrana dove inizierà la sua avventura a partire dal 1 luglio. Ora gli spagnoli dovranno incassare 50 milioni dalle cessioni per poter tesserare il tedesco in squadra, altrimenti come ha riportato il quotidiano inglese, c'è la possibilità che l'ex City si possa liberare a zero e percepire comunque il primo anno di stipendio. Questo dice la clausola presente nel contratto da poco firmato col Barcellona.