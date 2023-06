Chiarodia, niente Italia: l'italo-tedesco resta in Bundesliga, ecco dove

Fabio Chiarodia , giovane difensore italo-tedesco, lascia il Werder Brema per accasarsi, sempre in Bundesliga , al Borussia M'gladbach . Il classe 2005 ha firmato un contratto che lo lega al suo nuovo club fino al 2027.

Chiarodia ha esordito in Bundesliga lo scorso anno, ad appena 16 anni, collezionando 4 presenze tra campionato e Coppa di Germania, diventando così il più giovane titolare nella storia del Werder Brema. Mancini lo ha già convocato per uno stage a Coverciano, essendo uno dei ragazzi che ha conquistato con la Nazionale U19 il pass per l'Europeo che si giocherà a luglio.

Chiarodia, su di lui c'erano anche Juve e Milan

Prima di firmare per il Borussia M'Gladbach, per Chiarodia si erano aperte le porte della Serie A visto che su di lui erano puntati gli occhi di Juventus e Milan. La notizia era stata riportata dalla Sport Bild ma alla fine il giovane difensore italo-tedesco ha preferito restare in Bundesliga.