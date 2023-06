Havertz all'Arsenal, è ufficiale: al Chelsea 75 milioni

LONDRA (Inghilterra) - Ora è ufficiale: Kai Havertz è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Continua così la rivoluzione in casa Chelsea, che ha ceduto anche il talento tedesco per 75 milioni di euro dopo gli addii di Kovacic , Ziyech, Kanté, Mendy e Koulibaly . I Gunners hanno annunciato che il nazionale tedesco ha firmato un "contratto a lungo termine". Havertz diventa il primo acquisto estivo di Mikel Arteta dopo che l'Arsenal è arrivato secondo in Premier League la scorsa stagione. Havertz ha twittato "I'm a Gunner" e ha aggiunto un'emoji a forma di cuore.

Havertz all'Arsenal: le curiosità

Havertz ha esordito giovanissimo in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusn. Il suo talento non è passato inosservato e dai media tedeschi è stato subito soprannominato "Alleskonner", ovvero colui che può fare qualsiasi cosa. Soprannome dettato dalla sua qualità palla al piede, ma anche dalla duttilità tattica che lo ha portato a vestire i panni di bomber nella finale di Champions League del 2021 vinta dal Chelsea contro il Manchester City. Inoltre Havertz è da sempre accompagnato dal numero di maglia 29, un numero fortunato come ha spiegato lui stesso: "L'ho scelto quando sono diventato professionista in Germania e da allora mi ha sempre portato fortuna. Quando sono diventato professionista l'ho preso perché dietro c'è una storia con mio fratello. Lo prendevamo sempre quando giocavamo insieme a qualche videogame. Penso che sia il numero perfetto!".