Ziyech, dopo il Psg salta anche l'Al Nassr? "Problemi con le visite"

Il trasferimento di Hakim Ziyech in Arabia Saudita potrebbe clamorosamente saltare. Stando a quanto riportato dal Sun il giocatore del Chelsea, che nell'ultima stagione con la maglia dei Blues non ha realizzato neanche un gol, non avrebbe superato le visite mediche con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L'offerta del club saudita al Chelsea per assicurarsi le prestazioni del 30enne (che ha raggiunto la semifinale ai Mondiali in Qatar con il Marocco) avrebbe dovuto portare nelle casse del club inglese circa 17 milioni di sterline, dopo l'accordo trovato per strappare Brozovic all'Inter.