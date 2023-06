Juve, Pau Torres all'Aston Villa di Emery (e Monchi). Mount allo United

Detto (al ds andaluso), fatto. Il centrale spagnolo, infatti, si sfilerà la maglia gialla della squadra della sua città per indossare, dalla prossima stagione, quella dell'Aston Villa. Il Villarreal poteva contare sul vantaggio di una clausola di rescissione da 70 milioni di euro, ma si è accontentato di una cifra vicina ai 50 milioni, tra fisso e variabile, per una delle perle più importanti venute fuori dalla propria cantera che, dalla sua, firmerà un quinquennale.

Da Mount a Vardy: la situazione in Premier

Sempre ieri, giornata decisiva per il futuro di Mason Mount che farà le valigie e da Londra, sponda Chelsea, si trasferirà a Manchester, sponda United. Nonostante il suo contratto andasse in scadenza tra un anno, i Blues sono riusciti a ottenere una cifra vicina ai 70 milioni di euro dai Red Devils. Jamie Vardy, invece, non sembra intenzionato a muoversi. Almeno non per andare in Arabia. Il centravanti del Leicester, infatti, ha fatto sapere ai club sauditi di non avere intenzione di trasferirsi a Riad. La sua priorità è quella di capire qual è il ruolo che ha in mente per lui il suo nuovo allenatore, Enzo Maresca.

Kim al Bayern: ci siamo

Da questo lato della Manica, intanto, mentre concludeva l'accordo con il Napoli per l'arrivo di Kim Min-Jae, il Bayern Monaco permetteva a Lucas Hernandez di recarsi a Parigi per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento al Psg. Spostandoci, invece, dall'altra parte dell'Atlantico, il nuovo tecnico dell'Inter di Miami sarà l'ex Barça (Argentina, Messico, ecc...) Gerardo El Tata Martino che in Florida, oltre a Lionel Messi, ritroverà anche Sergio Busquets.