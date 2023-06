Il mercato si fa a Rimini, ma nei pressi ecco un “ospite" top: Paolo Rossi e una mostra speciale

INVIATO A RIMINI - Un'icona italiana dentro a un sogno italiano. La mostra su Paolo Rossi nel foyer del Grand Hotel di Rimini richiama subito alla mente suggestioni felliniane. In quelle immagini c'è la realtà che sfuma nel sogno e nel ricordo: il gol al Brasile, il suo sorriso aperto e sincero mentre scherza con Enzo Bearzot, le maglie delle squadre che ha sfidato in carriera, i cimeli e le immagini di una vita. In fondo, poi, un'immagine che sfuma in dissolvenza. Come il Rex di Fellini che sbuca dalle brume dell'immaginario. Paolo Rossi, l'icona senza tempo nel mondo sospeso di Federico Fellini.