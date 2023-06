In Costa Azzurra si parla italiano: Farioli al Nizza, i dettagli

Lunedì 3 luglio comincerà la nuova avventura alla guida del Nizza che, considerando tutte le esperienze accumulate finora, a partire da quella di vice tecnico della Fortis Juventus a soli 22 anni, è già il decimo club allenato. Intendendo, come club, anche l' Aspire Academy - che forgiò i talenti del Qatar in vista del Mondiale 2022 - guidata tra il 2015 e il 2017. Il protagonista è Francesco Farioli , classe 1989, di cui chi lo conosce bene ricorda una breve esperienza sul campo (in porta, dicunt) prima di innamorarsi dei concetti, delle idee, dell'insegnamento del calcio. Ha pure allenato in Turchia, tra l' Alanyaspor e lo stesso Fatih Karagumruk un anno prima dell'avvento di Andrea Pirlo .

Ad Alanya e dintorni non è finita benissimo e ora l'ottimo Farioli proverà a saggiare le sue qualità in Francia, in un “postaccio" come la Costa Azzurra: Nizza. Ed è mancato poco perché il tecnico di origini lucchesi non diventasse il nuovo allenatore della Sampdoria anticipando proprio il Maestro, visto che il patron Andrea Radrizzani aveva avuto più contatti con l'interessato. Non se n'è fatto nulla. Il club francese si dice orgoglioso di «annunciare la nomina di Francesco Farioli ad allenatore della squadra professionistica». E poi due righe in più sulla sua luminosa e già intensa carriera. L'ex Alanyaspor ha firmato un contratto biennale.