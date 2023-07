Inter-Bisseck, ci siamo: il comunicato Aarhus sulla clausola rescissoria

L' Inter attivissima sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ufficiale il primo colpo, ovvero quello di Marcus Thuram , definita però anche la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr. Ora i nerazzurri stanno per piazzare il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato: Yann Bisseck . Il difensore tedesco, classe 2000, protagonista all'Europeo U21 , ha una clausola di 7 milioni di euro.

Bisseck, l'Inter paga la clausola: è ufficiale

Clausola che l'Inter sta per pagare. A comunicarlo ufficialmente è stato proprio l'Aarhus, club di appartenza del calciatore, con una nota sul proprio sito: "L'AGF A/S ha avviato trattative sostanziali con il club di Serie A Inter - nome completo FC Internazionale Milano - in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann Aurel Bisseck. Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 52 milioni di corone danesi (pari a 7 milioni di euro,ndr), a cui si aggiungono costi e indennizzi per l'Aarhus".

L'Inter dunque è sempre più vicina all'acquisto di Bisseck, dopo il pagamento della calusola l'ufficialità.