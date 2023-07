Beckham, Messi e l'Inter Miami: Incredibile cosa è successo al mio telefono

Beckham e l'arrivo di Messi

Proprio Beckham, in un'intervista al The Atletic, ha raccontato un curioso aneddoto di cosa è successo quando Messi ha annunciato di accasarsi in MLS, e in particolare al club di Miami: "Un paio di settimane fa, mi sono svegliato con circa un milione di messaggi sul mio telefono. Stavo pensando, 'Cosa è successo? Di solito non ricevo così tanti messaggi'. All'improvviso, ho sentito che Leo ha annunciato che verrà a Miami. Ovviamente, non è stata una sorpresa per me. Ho sempre detto, fin dall'inizio, che se avessi avuto l'opportunità di portare i migliori giocatori del gioco a Miami, in qualsiasi momento della loro carriera, lo avrei fatto. Ho sempre preso questo impegno con i nostri fan. Quindi, quando sento che uno dei migliori giocatori - se non il miglior giocatore - che ha vinto tutto, che è ancora un grande giocatore, ancora giovane e che fa ancora quello che sta facendo, vuole giocare per la mia squadra, è un momento importante per noi".

L'Inter Miami, intanto, starebbe seguendo anche altri due calciatori di livello internazionale, attualmente svincolati: Sergio Ramos e Jordi Alba.