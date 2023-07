"Di Maria al Benfica? L'età non è un problema": parola di Jorge Jesus

LISBONA (PORTOGALLO) Manca ormai pochissimo per il ritorno di Angel Di Maria al Benfica . Il Fideo, svincolatosi dalla Juventus dopo una stagione da otto gol e sette assist in 40 presenze complessive, è pronto a tornare al Da Luz dopo 13 anni.

Cresciuto in patria nel vivaio del Rosario Cental, infatti, l'argentino è sbarcato in Europa grazie alle Aquile portoghesi che lo hanno acquistato per 6 milioni di euro nell'estate del 2007. Con il club lusitano conquista un campionato e due Coppe di Lega portoghese prima di prendere il volo verso Madrid, sponda Real, e vincere praticamente tutto con la Camiseta Blanca.

Di Maria-Benfica: il pensiero di Jorge Jesus

Sul possibile ritorno di Di Maria al Benfica ha parlato anche Jorge Jesus, tecnico del Fideo, proprio in Portogallo, nella stagione 2009-10 - con lui in panchina l'argentino ha totalizzato 10 gol e 19 assist in 45 apparizioni -. L'allenatore, tornato all'Al-Hilal, in partenza per il ritiro con il club saudita in Austria, è stato intercettato dai cronisti all'Aeroporto Humberto Delgado di Lisbona: "Posso solo dire che conosco bene Di Maria, siamo cresciuti insieme. L'ho conosciuto giovanissimo, ha una grande carriera e nessuno mette in dubbio le sue qualità. Oggi è un giocatore diverso, ma può aggiungere molto a qualsiasi squadra. 35 anni? L'età non è un problema nel calcio di oggi. È un giocatore senza infortuni gravi in ??carriera".