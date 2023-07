Ziyech polemico sui social: il giallo delle visite mediche con l'Al-Nassr

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del centrocampista offensivo marocchino a Riad, con il Chelsea che avrebbe incassato circa 18 milioni. Indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, confermate poi da altri media internazionali, hanno raccontato di come il calciatore non avesse superato le visite mediche a causa di alcuni problemi fisici.

Ziyech su Instagram: "Problemi al ginocchio, giusto?"

Così, a distanza di pochi giorni dalla trattativa sfumata, Hakim Ziyech rompe il silenzio. Lo fa pubblicando, sul proprio account Instagram, una storia in cui sono visibili le sue gambe, distese su un campo da calcio, e la didascalia: "Problemi al ginocchio, giusto?", ironizzando probabilmente sull'esito delle visite mediche svolte. Non è certamente un periodo fortunato per il calciatore, in passato seguito anche dal Milan e dalla Roma, al termine di una stagione con zero gol all'attivo e un altro trasferimento saltato in extremis: lo scorso gennaio, al Paris Saint-Germain, a causa di documenti consegnati in ritardo.