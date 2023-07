Barcellona, Inigo Martinez è ufficiale: clausola monstre, i dettagli

Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Inigo Martinez dall'Athletic Bilbao. I bluagrana, dopo l'acquisto di Gundogan a parametro zero, hanno scelto il difensore svincolare per sopperire alla partenza di Jordi Alba. La società del presidente Laporta ha chiuso l'accordo con lo spagnolo con un contratto biennale e una clausola monstre, come susccesso per altri giocatori Ansu Fati, Dembelé o lo stesso centrocampista ex Manchester City.