Morata al Milan, Lukaku torna all'Inter: Pioli-Inzaghi tra punte e mercato

Sul centravanti non si accettano scommesse. Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono accomunati dallo stesso orientamento in materia di bomber. Il milanista ha già dato con Origi (bastava cliccare su internet per vedere che il belga non è mai stato un attaccante da grandi numeri sotto porta...), mentre l’interista ha assaporato soltanto nella coda della stagione cosa voglia dire avere in campionato il vero Lukaku.