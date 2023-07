Di Maria ufficiale, torna al Benfica dopo la Juve: ultimo passo in Europa e poi...

Tra un drink e l'altro al Pacha di Ibiza con Paulo Dybala e le rispettive compagne, Angel Di Maria non ha mai perso di vista il suo futuro professionale. Dopo aver salutato la Juve senza particolari rimpianti, anche da parte dell'ambiente bianconero, il Fideo campione del mondo ha sempre detto di voler continuare almeno per un'altra stagione in Europa prima, eventualmente, di chiudere la carriera nel suo Rosario Central, anche in vista della Coppa America 2024. Detto, fatto: ecco l'ufficialità del ritorno al Benfica campione di Portogallo in carica, che in primavera ha festeggiato il 38° scudetto.