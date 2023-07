Izzo ufficiale: addio Torino, torna al Monza a titolo definitivo

Izzo al Monza, il comunicato del Torino

Questa la nota del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Associazione Calcio Monza Brianza 1912, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Il Torino ringrazia Armando per l’impegno e per il contributo offerto nella sua esperienza in granata e lo saluta con un cordiale in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera". Il Monza lo ha accolto così: "Arrivato al Monza in prestito nell’ultimo giorno del mercato estivo 2022, nella scorsa stagione Izzo è stato uno dei grandi protagonisti dello splendido campionato della squadra di Raffaele Palladino, collezionando 31 presenze e un gol. Grinta, carisma ed esperienza: il Monza riabbraccia uno dei suoi leader, un vero uomo spogliatoio, e questa volta lo fa a titolo definitivo. Bentornato Armando!"