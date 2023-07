“Kane, furia Tottenham: gli incontri segreti e la vendetta di mercato”

Il numero uno degli Spurs, che ha già rimandato al mittente un'offerta da 70 milioni di euro, visto quanto accaduto vorrebbe trattenere il giocatore fino alla scadenza naturale del contratto, a giugno 2024, e, secondo il quotidiano tedesco Bild, è pronto a dire no a nuove offerte milionarie.

Kane al Bayern Monaco? Levy furioso

Nei colloqui tra il calciatore e Tuchel che tanto hanno fatto infuriare Levy, l'attaccante avrebbe espresso il proprio gradimento a trasferirsi in Baviera, convinto dal progetto del club che vorrebbe metterlo al centro dell'attacco per tentare la conquista della Champions League. Qualora lasciasse il Tottenham, Kane rinuncerebbe a battere il record di reti in Premier League di Alan Shearer - 213 contro 260 -, ma poco importa: il calciatore pensa più ai titoli che ai numeri personali. Nessun trofeo in bacheca per lui che, alle porte dei 30 anni - li compirà il 28 luglio -, vuole concretizzare l'enorme mole di gol trasformandoli in coppe da alzare al cielo. Sempre secondo la stampa tedesca, il Bayern dovrà versare almeno 100 milioni nelle casse del Tottenham per convincere Levy a lasciar partire Kane un anno prima della scadenza.