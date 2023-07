Frosinone, il nuovo acquisto arriva dal Bayern Monaco: di chi si tratta

I ciociari non guardano soltanto all'Italia, ma anche all'estero e hanno da poco ufficializzato l'acquisto di un giovane attaccante del Bayern Monaco II. Si tratta di Marvin Cuni, classe 2001, che è cresciuto nelle giovanili del club, prima di andare in prestito nel 2020-2021 al SG Sonnenhof Großaspach (quarta divisione tedesca) e poi al Paderborn in Zweite Liga e infine al Saarbrücken, nella Serie C tedesca. Arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il club italiano fino al 2026.

Frosinone, ecco Marvin Cuni dal Bayern: il comunicato

Questa la nota ufficiale del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva FC Bayern München AG per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marvin Cuni. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026". Nell'ultima stagione con il Saarbrücken ha realizzato13 reti e 4 assist in 35 presenze, dimostrando duttilità e senso del gol.