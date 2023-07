Mbappé tra voci di mercato e... Kim Kardashian!

Seppure Mbappé abbia specificato come la sua volontà sarebbe quella di restare a Parigi un altro anno, fino alla naturale scadenza del contratto, di tutt'altro avviso è stato Nasser Al-Khelaifi.

Mbappé, il Psg fissa l'aut aut

Il patron del Paris, infatti, nella conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique come nuovo tecnico, ha specificato come siano soltanto due le strade per Mbappé: rinnovo o addio immediato.

Il Psg avrebbe anche deciso la data entro la quale Mbappé dovrà dare una risposta sul proprio futuro. Come riportato da As, il club ha posticipato il rientro al lavoro della squadra dal 4 al 10 luglio, mentre il ritorno Mbappé è previsto per il 17. Per il quotidiano spagnolo, il Psg avrebbe fissato il 19 luglio come data limite per l'attaccante: entro quella data dovrà comunicare la sua volontà, con la società francese che non prende in considerazione l'ipotesi permanenza senza rinnovo. Volontà che aveva già rimarcato con una lettera inviata alla società, e con quest'ultima che avrebbe poi risposto in maniera furiosa

Intanto, dalle sue vacanze in Camerun, Mbappé ha detto la sua sul futuro che lo attende a L'Equipe: "Motivi per credere che sia la mia ultima stagione in Ligue 1? L'anno non conta, non sono mai soddisfatto, voglio solo vincere, non sarò mai soddisfatto. Voglio vincere la Champions League. Vado in vacanza, faccio un reset, recupero energie e torno con la fame che tutti conoscono".