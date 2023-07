Kane-Bayern, offerta alzata ma al Tottenham non basta. Sarà addio a zero?

Il Bayern Monaco ha messo da tempo Harry Kane tra gli obiettivi principali di mercato per sostituire l'addio di Lewandowski , è andato al Barcellona l'estate scorsa. Tuchel non ha avuto dubbi quando gli è stata posta precisa domanda per il ruolo di centravanti e, infatti, la società sta provando in tutti i modi a convincere il Tottenham .

Qualche giorno fa gli Spurs hanno rispedito al mittente un'offerta da circa 70 milioni arrivata dalla Germania, con il presidente Levy xhe si è infuriato per i colloqui segreti tra l'attaccante e l'allenatore tedesco dei bavaresi.

Bayern Monaco, nuova offerta per Kane

Il Bayern Monaco non ha intenzione di mollare la presa e, nonostante le richieste siano di 100 milioni, il club bavarese sta pensando di alzare l'ultima offert rifiutata dal Tottenham. La volontà dell'attaccante è chiara e, a un anno dalla scadenza del contratto, ha voglia di una nuova sfida per provare a vincere trofei importanti anche se al momento gli Spurs non sono della stessa idea. I bavaresi, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni circa, dieci in più rispetto all'ultima proposta. Offerta, però, che potrebbe anche non soddisfare il patron Levy. Il futuro di Kane resta ancora in dubbio, e venerdì parte il ritiro per la nuova stagione, ma una sua eventuale cessione potrebbe portare a un domino di altri attaccanti, visto che il Tottenham potrebbe virare su Vlahovic dovesse salutare il suo capitano in questa sessione di mercato.