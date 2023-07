Parisi, il mercato e le trattative dell'Empoli: le parole del ds Accardi

Sul terzino classe 2000 da tempo c'è l'interessamento concreto della Juventus. Ma nelle ultime ore si è fatta prepotentemente avanti la Fiorentina, con i viola che stanno dunque tentando di anticipare i bianconeri.

Empoli, futuro Parisi: parla il ds Accardi

A fare il punto sul futuro di Parisi ci ha pensato il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi. Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva, il ds dei toscani ha così parlato della situazione del terzino di origini irpine: "Non voglio fare nomi di squadre. Ci sono alcune trattative in corso, ma non abbiamo l'esigenza di cedere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma ciò non signfica necesseramiante che lo venderemo. In questo momento ci sono delle società interessate a lui con le quali stiamo trattando". Dunque ancora nessun accordo per l'esterno: la Juventus e la Fiorentina sono in pole position, da capire chi tra le due riuscirà a presentare l'offerta più convincente ai toscani. L'Empoli, tra l'altro, dovrà versare il 10% della cessione nelle casse dell'Avellino, club dal quale lo acquistò nel 2020.