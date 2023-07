Psg in Giappone, e Mbappé? settimana decisiva a Parigi e Real sullo sfondo

La possibile cessione di Kylian Mbappè al Real Madrid entra in quella che è definita da tutti la settimana decisiva . Dopo gli attacchi più o meno velati del 24enne attaccante francese al Psg e la risposta piccata di molti suoi compagni di squadra, a serrare i ranghi e a rispondere a tono al campione del mondo è stato anche l'ex ds dei parigini Leonardo , che considera Mbappé "non ancora un giocatore in grado di guidare davvero una squadra. E' un grande giocatore, ma non un leader ". Tanto che ad aver vinto la Champions sono state tutte squadre che non lo avevano in organico...

Intanto continua il conflitto più o meno evidente tra il calciatore e la società. Mbappé prosegue con il suo tour estivo, lontano da ogni tipo di polemica, ma avvicinandosi a Parigi: dopo essere stato a Miami, ha visitato per qualche giorno il Camerun, paese del padre, e presto approderà in Algeria, la nazione dove è nata la madre. Il suo ritorno al Camp des Loges, la cittadella sportiva del PSG, è previsto per lunedì 17, quattro giorni prima della prima amichevole.

Psg, tournee in Giappone: Mbappé ci sarà?

Mbappé non giocherà, ma tenerlo lontano dal campo inizierebbe a disegnare uno scenario poco piacevole. Tanto più che proprio il giorno dopo, il 22, il Psg partirà per la tournée in Giappone. Al Khelaifi preme per non arrivare a quella data critica senza aver risolto il caso Mbappé... Il tutto, quando aumentano i rumors in Francia su una Tottenham e della nazionale inglese che potrebbe sostituire proprio la stella francese nei piani del neo tecnico Luis Enrique. Insomma, l'affare Mbappé, che ha già detto no a un prolungamento contrattuale e che andrà a scadenza la prossima estate, è ancora tutto da decifrare.