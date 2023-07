Kane, Postecoglou e il futuro: "Proverò a tenerlo al Tottenham, ecco come"

Domani , alla ripresa degli allenamenti, è previsto il faccia a faccia tra il nuovo manage r del Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou , ed Harry Kane . Sarà l'occasione , ha detto il tecnico australiano, per spiegare all'attaccante come intende coinvolgerlo nella propria "visione" di gioco e riuscire a trattenerlo a Londra, superando l'offerta del Bayern Monaco che, secondo le voci di mercato, ha pronti 70 milioni di sterline (circa 82 milioni di euro ) per portarlo in Bundesliga. Il capitano dell'Inghilterra, 29 anni e contratto con gli Spurs in scadenza a fine giugno 2024, ha segnato 30 gol in Premier League la scorsa stagione.

Postecoglou su Kane: "Voglio dargli la mia visione"

"Kane è uno dei migliori attaccanti al mondo e voglio che sia coinvolto qui", ha detto in conferenza stampa Postecoglou. "Voglio solo presentarmi a Harry, dargli la mia visione, capire da lui quale sia la sua. Parleremo di come possiamo rendere questo un club di successo e non c'è dubbio che sia quello che vuole anche lui". Alla domanda se gli fossero state date assicurazioni sul futuro di Kane, ha risposto: "No, non ho avuto alcuna assicurazione e non me la sarei aspettata. Per quanto mi riguarda, sto cercando di concentrarmi su ciò che so ora e Harry è parte della squadra".