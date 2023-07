La Fifa all’Al Nassr: “Pagate il Leicester o vi salta Brozovic”

LONDRA (INGHILTERRA) - Clamoroso colpo di scena dall'Arabia Saudita: potrebbe saltare il trasferimento di Marcelo Brozovic all' All Nassr . Per capire le ragioni di questa notizia bisogna però riavvolgere indietro il nastro e tornare al 2018.

Secondo quanto specificato dal Mirror, il club saudita acquistò dal Leicester l'attaccante nigeriano Ahmed Musa per poco più di 15 milioni di euro. Nell'ottobre 2021, però, la Fifa sanzionò il club arabo per non aver versato nelle casse degli inglesi circa 460mila euro più interessi legati ai bonus, intimando all'Al Nassr di sanare il debito.

Al Nassr, pagare il Leicester per avere Brozovic

Il club saudita non avrebbe rispettato la sentenza, da qui il divieto di operare sul mercato sia a livello nazionale che internazionale per tre sessioni di trasferimenti. Le operazione, dunque, non posso essere registrate e il club è anche stato informato che la questione sarebbe stata portata davanti alla commissione disciplinare della Fifa se il Leicester non avesse ancora ricevuto il pagamento entro la fine del divieto. La società ha fatto sapere che tutto ciò è avvenuto prima che il club fosse rilevato dal Fondo per gli investimenti pubblici (PIF), pertanto presto sanerà il debito.