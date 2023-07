"Donnarumma rischia il posto: Psg, Luis Enrique vuole il portiere regista"

L'arrivo di Luis Enrique in casa Psg potrebbe apportare delle rivoluzioni alla sua squadra e non soltanto in chiave mercato. Direttive nuove nei ruoli fondamentali come quello del portiere, negli ultimi anni diventato sempre più un regista aggiunto soprattutto nelle formazioni allenate dall'ex Ct della Spagna. In attesa di risolvere la questione legata a Mbappé , con cui il club è alle prese con un vero e proprio braccio di ferro, la dirigenza sta setacciando il mercato per rinforzare la rosa nonostante siano già arrivati giocatori come Skriniar , Asensio , Ugarte , Kang-in Lee e Lucas Hernandez.

In porta a rischiare il posto, secondo L'Equipe, è proprio Gianluigi Donnarumma, spesso preso di mira dai tifosi e dalla stampa francese per le sue prestazioni e i suoi errori nei due anni a Parigi (uno di questi costato anche l'eliminazione dalla Champions contro il Real Madrid). Se in attacco si guarda in Italia, Osimhen (circa 200 milioni le richieste di De Laurentiis) e Vlahovic della Juventus (su cui la società starebbe accelerando), per il ruolo del portiere la società potrebbe andare su un profilo internazionale.

Psg, Donnarumma e il mercato

Il Psg dovrà muoversi sul mercato per acquistare un nuovo portiere vista la situazione di Sergio Rico, uscito dal coma e dalla terapia intensiva in questi giorni. L'ex Siviglia avrà bisogno di tempo prima di tornare in campo visto quanto gli è successo e la società starebbe valutando alcuni nomi e in che modo intervenire sul mercato. L'idea di Luis Enrique, secondo i media francesi, è ben chiara: affiancare a Donnarumma un portiere bravo nell'impostazione coi piedi, fondamentale in cui l'italiano non eccelle, e con cui possa giocarsi il posto da titolare.

Ragion per cui nella lista di Campos sarebbero finiti: David De Gea, attualmente svincolato dal Manchester United e su cui ci sarebbe anche qualche voce dall'Arabia Saudita, l'altro spagnolo Kepa del Chelsea e Lloris, capitano del Tottenham. Altro aspetto da non sottovalutare in questo momento è l'uscita di Keylor Navas. Prima il Psg dovrà cedere il costaricano e poi, eventualmente, andare sul mercato per rinforzare il pacchetto dei portieri a diposizione del neo allenatore.