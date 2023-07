Henderson, Liverpool addio? Offerta clamorosa dall'Al-Ettifaq di Gerrard

Da Benzema da Kante, passando per Brozovic e, ultimo in ordine di tempo, Milinkovic-Savic: il campionato arabo sta diventando una serie contendente sul mercato per i top club dell'Europa. Una seria proposta in queste ore sarebbe arrivata anche a Jordan Henderson, capitano del Liverpool.

Henderson via dal Liverpool? Lo vuole... Gerrard

È il Daily Mail a rilanciare la possibilità che il centrocampista inglese lasci i Reds, direzione Al-Ettifaq. La particolarità della trattativa è che ad allenare il club arabo è Steven Gerrard, bandiera del Liverpool. Henderson in queste ore terrà un colloquio con Jurgenk Klopp, per chiarire quello che sarà il suo futuro, ma la possibilità di raggiungere Gerrard in Arabia è diventata concreta. Anche perché il quotidiano inglese rimarca come l'Al-Ettifaq abbia proposto al centrocampista classe 1990 un ingaggio da 700.000 sterline a settimana, a fronte di quello attuale con i Reds (ancora due anni di contratto) che dovrebbe aggirarsi sulle 190.000 sterline a settimana. Henderson ad Anfield Road 2 Coppe di Lega, 1 FA Cup, 1 Premier League, 1 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per club.