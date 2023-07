Milinkovic-Al Hilal, la presentazione manga lascia sorpresi: "Ma chi è?"

L'Al-Hilal ha presentato il nuovo acquisto sui social in modo eclatante, con diversi video e post particolari dedicati al centrocampista ex Lazio. Sul profilo del club di Riad, infatti, ci sono diversi contenuti per l'ingaggio di Milinkovic-Savic . Alcuni, però, graficamente non eccezionali.

Milinkovic e il video cartoon dell'Al-Hilal

Per ufficializzare Milinkovic, il club saudita ha pubblicato tanti contenuti per provare una presentazione spettacolare del nuovo acquisto. Da particolari video del giocatore alle classiche presentazioni con la nuova maglia, l'Al-Hilal ci ha tenuto molto a presentare in modo speciale il serbo. Un video, però, è davvero molto particolare e presenta alcune clip in stile manga con Milinkovic in versione cartone animato davvero irriconoscibile. Non sembra assolutamente lui e in tanti, nei commenti, hanno notato la scadente versione cartoon del giocatore: "Chi è?" si sono chiesti, ironicamente, tantissimi utenti nei messaggi pubblicati sotto il video.