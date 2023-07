Ramsey, la Juventus la sua Arabia: chiude la carriera al Cardiff

Avrebbe rifiutato una sostanziale offerta economica dall'Arabia Saudita e sarebbe in procinto di tornare in Galles per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco. Una nuova avventura per stare vicino alla propria famiglia e dimenticare anche il flop alla Juventus.

Ramsey e la scelta di cuore: al Cardiff per ripartire

Nell'ultima stagione al Nizza il centrocampista ha subito meno infortuni e ha collezionato più presenze (34 tra tutte le competizioni), che gli hanno garantito anche l'estensione del contratto. Come riportato anche dal Sun, nelle ultime settimane il giocatore avrebbe chiesto una risoluzione per potre fare un "scelta di famiglia". Il mese scorso lo aveva ribadito dal ritiro della propria Nazionale: "Questa stagione è stata un successo per me personalmente, ho giocato molte partite e un buon calcio. La cosa più impegnativa è stare lontano dai miei cari. Questa è la situazione in cui mi trovo. Sono stato lontano dalla mia famiglia e vedere i bambini crescere, perdere qualcosa, è sempre difficile. Difficile da affrontare per chiunque".