Vacanze in Turchia, poi aereo e giochi col figlio: Lukaku, tracce social

Quello di Romelu Lukaku è uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato . L'attaccante belga, chiusa la stagione in prestito all' Inter con un bottino di 14 gol e sette assist in 37 presenze, al momento è tornato al Chelsea , proprietario del cartellino.

Il suo futuro è però tutto da scrivere. Intanto il gigante di Antwerpen si gode le vacanze in famiglia prima di tornare in campo, anche se, per mantenere la forma fisica acquisita durante la stagione, continua ad allenarsi.

Lukaku si rilassa tra vacanza e mercato

Lukaku ha sfruttato i campi e le strutture del Rixos Premium Hotel di Belek, in Turchia. Da qui ha postato le foto in compagnia dei propri bimbi ma anche delle sessioni di allenamento in palestra, sul campo e in piscina. Terminata la vacanza, l'attaccante sarebbe tornato a Bruxelles. Lunedì il Chelsea di Pochettino andrà negli Stati Uniti per giocare delle amichevoli, mentre l'Inter il 23 luglio volerà in Giappone per la tournée asiatica. Dove sarà Lukaku? Per l'attaccante belga il futuro è ancora tutto da definire.