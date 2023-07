Arabia Saudita, shopping a Liverpool: due giocatori nel mirino

Come se non bastasse, ci sarebbe anche Fabinho nel mirino di un club del Medio Oriente, ovvero l’ Al Ittihad . Se entrambi le cessioni fossero perfezionate, Klopp vedrebbe smantellato il suo centrocampo dopo i trasferimenti di James Milner al Brighton , Naby Keita al Werder Brema e la fine del contratto di Oxlade-Chamberlain .

Come riferito da “Marca” la prossima “vittima” dell’Arabia Saudita potrebbe essere il Liverpool di Jürgen Klopp . Jordan Henderson avrebbe ricevuto un'offerta multimilionaria da parte dell'Al-Ettifaq, squadra guidata dal suo ex compagno di squadra Steven Gerrard .

Henderson e lo stipendio da 700mila euro a settimana

Mostruose le cifre messe sul piatto. Per il trentatreenne Jordan Henderson sarebbe pronto uno stipendio da 700mila euro a settimana: circa 36 milioni di euro all'anno. Le possibilità di una grande rivoluzione sono alte. Klopp si ritroverebbe costretto ad affidare le chiavi della mediana ad Alexis Mac Allister, che ha firmato per i Reds dopo tre grandi stagioni al Brighton e un grande Mondiale in Qatar, Dominik Szoboszlai, acquistato per 70 milioni di euro dal Lipsia e Trent Alexander-Arnold, fresco di rinnovo.