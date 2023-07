Lukaku, tormenti e tradimenti: le giravolte tra club, agenti e allenatori

Un uomo di 30 anni pronto a giurare amore eterno a una bandiera, salvo poi virare verso altri lidi; un giocatore che da ragazzo si è legato a Mino Raiola, salvo poi patirne l’influenza e ruotare così procuratori (Pastorello), agenzie (Roc Nation) e legali di fiducia (l’avvocato Ledure).

Lukaku, il Chelsea e lo United. E non solo

“Big Rom” deve scegliere il suo futuro dopo l’ottima stagione all’Everton: da un lato il ritorno al Chelsea che lo aveva accolto 18enne - ma non aspettato - e che lo rivuole su indicazione di Antonio Conte, futuro mentore; dall’altro il Manchester United di Mourinho, ma anche di Ibrahimovic e Mkhitaryan, entrambi assistiti da Raiola. Tutto fa pensare al grande ritorno in Blues, invece sceglie, pentendosene in fretta, i Red Devils. Un feeling mai scattato, i primi scazzi con Ibrahimovic e nell’aprile 2018 l’addio a Raiola. La stagione successiva è un lento sopportarsi con l’assalto nell’estate 2019 di Inter (su volere di Conte) e Juventus. Con i nerazzurri bloccati, è la Juve a trovare l’intesa con lo United per uno scambio alla pari con Dybala, ma la Joya dice no e l’Inter, dopo che Conte fa il diavolo a quattro con Suning, affonda il colpo grazie, anche, all’atteggiamento proprio di Lukaku che aveva passato il mese di luglio sull’Aventino, dandosi per infortunato per farsi cedere.

