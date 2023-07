Psg, riecco Mbappé. Resta o va via? L’incastro con Vlahovic e Juve

Il calciomercato 2023 sta regalando sorprese e mosse inaspettate. Ma la vera bomba potrebbe esplodere presto, nel caso in cui Kylian Mbappé lasciasse il Psg. Opzione che, per ora, l'attaccante non prende in considerazione.

La posizione di club e giocatore è opposta: il centravanti vuole rispettare il suo contratto e restare fino a naturale scadenza, ovvero il 30 giugno 2024; di contro Nasser Al Khelaifi vuole rinnovo o cessione immediata. Psg, Mbappé presente alla ripresa Intanto, come riportato da Le Parisien, Mbappé si è regolarmente presentato alla ripresa degli allenamenti con il Psg. Una settimana dopo il ritorno al lavoro della squadra, anche i nazionali si sono riaggregati al gruppo capeggiato da Luis Enrique: tra questi Mbappé, che è arrivato intorno alle 10 di questa mattina a bordo di un van con i vetri oscurati, ad attenderlo una quindicina di tifosi. Previsti per oggi una serie di test fisici, domani invece potrà scendere sul prato di gioco nell'allenamento delle ore 16. Il calciatore non ha esercitato l'opzione che gli permetteva di rinnovare il suo contratto fino al 2025: da capire quando e come arriverà il responso definitivo sul suo futuro. E intanto il Real Madrid guarda interessato.

Mbappé, incastro con Juve e Vlahovic Spettatrice interessata, però, anche la Juventus: i parigini, infatti, sono alla ricerca di un altro attaccante, e hanno messo nel mirino Dusan Vlahovic. Il Psg sta pensando a lui, sia come alternativa a Mbappé in caso di partenza, ma anche come possibile attaccante complementare al francese. I francesi avrebbero già trovato l'accordo con il calciatore, resta da definire la cifra del trasferimento con i bianconeri. Nel frattempo l'attaccante serbo continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri, in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora a Torino o dovrà preparare le valigie direzione Parigi. Mbappé-Psg-Vlahovic-Juventus: l'incastro di mercato ha avuto inizio.

