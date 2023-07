Immobile d’Arabia: Ciro è tentato dalle offerte in arrivo dal Medio Oriente

ROMA - Da vice- Immobile a possibile titolare per il dopo Immobile. I gradi di Valentin Castellanos , primo acquisto estivo della Lazio, potrebbero clamorosamente cambiare nel giro di pochissime ore. Il centravanti argentino, prelevato da Lotito per 15 milioni di euro dal New York City , potrebbe subito rilevare una pesantissima eredità. Perché l' Arabia Saudita ha puntato con decisione il bomber napoletano, l' Al-Wehda vuole a tutti i costi Immobile ed è pronto a convincerlo con una proposta triennale da oltre 60 milioni di euro. Per il capitano laziale sono giorni di riflessione e confronti interni, all'alba dei 34 anni potrebbe strappare l'ultimo onerosissimo contratto della sua carriera. Il tema all'interno della sua famiglia è aperto ormai da giorni. Dopo il Sergente, convinto con cifre simili dall'Al-Hilal, anche Ciro è entrato nel mirino del campionato arabo. I discorsi sono ben avviati. E anche se nessuno della sua cerchia si azzarda a sbilanciarsi, in molti ad Auronzo di Cadore hanno ritrovato un Immobile più introverso e pensieroso, come sempre disponibile per selfi e e autografi, ma stranamente silenzioso di fronte alle richieste dei tifosi che lo pregano di restare a Roma. Le offerte sul piatto sono quelle dell'Al-Wehda e dell’Al-Shabab, società esterne al controllo del Public Investment Fund e quindi soggette a regole più stringenti rispetto alle altre. Lo scenario più probabile è che il club saudita che presenterà l'offerta più alta potrebbe far saltare il banco.

Lazio, in arrivo una nuova offerta per Zielinski

Ma la strada è ancora tutta in salita, c'è da fare i conti con un Lotito agguerrito. Il presidente laziale è stato capace di rifiutare le prime tre offerte per Milinkovic-Savic, ha mostrato i muscoli nonostante lo scarso potere contrattuale con il serbo, riuscendo comunque a incassare 40 milioni. Immobile ha una scadenza prevista nel 2026, ma in questo caso è il grande valore affettivo a indirizzare al rialzo le richieste del patron, che giura di non voler cedere prima di una proposta vicina ai 50 milioni. L'ambiente è in fermento: ancora tramortiti dalla repentina partenza del Sergente, i tifosi faticherebbero a digerire un'altra cessione illustre nel giro di sette giorni, soprattutto se si tratta del miglior goleador della storia recente della Lazio. Serve un significativo rilancio arabo per decretare l'addio. Quest'incertezza intanto scombussola i piani di Sarri, che fin qui non è mai riuscito a trovare un po' di pace. Dovrà aspettare persino qualche giorno prima di conoscere Castellanos, alle prese con un problema con il visto che ne ritarderà il suo sbarco in ritiro. In più all'appello mancano ancora due centrocampisti: in settimana la Lazio presenterà una nuova offerta al Napoli per Zielinski, più vicina ai 25 milioni dopo una prima proposta rifi utata da De Laurentiis. Poi sarà la volta di un play (Lotito non molla per Ricci) e un esterno d'attacco. Ma è una lista in continua variazione, potrebbe aggiungersi inaspettatamente un'altra punta. La Lazio rimane col fiato sospeso: quella araba, per Immobile, è diventata pericolosamente più di una semplice tentazione.