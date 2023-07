"Caicedo, il Chelsea insiste: c'è il rilancio, risposta Brighton"

Il Chelsea ha messo gli occhi su Caicedo del Brighton e ha presentato un'offerta importante per il centrocampista nelle ultime ore. I blues hanno fatto sul serio mettendo sul piatto un'offerta da 70 milioni di sterline (90 milioni di euro circa). La risposta della formazione allenata da De Zerbi è stata chiara: 'No, grazie'.

L'offerta è stata rispedita al mittente, secondo quanto riportato da The Athletic con tanto di richiesta da 100 milioni da parte del club detentore del cartellino dell'ecuadoregno. Questa è la seconda volta che Boehly si è visto rifiutare l'offerta dopo quella fatta settimana scorsa. Il centrocampista ha firmato da poco il rinnovo contrattuale con il Brighton, motivo della richiesta elevata per la sua cessione.

Chelsea, Caicedo e il mercato

Il Chelsea è tra le squadre più attive in questa sessione di mercato. Tantissime le operazioni in uscita per una vera e propria rivoluzione dopo l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino. Dalla situazione Lukaku (la Juve continua a provarci ma c'è un rilancio dall'Arabia Saudita per il belga), al momento non è in ritiro coi blues, fino a quella di Aubameyang, altro separato in casa e fuori dal progetto tecnico del neo allenatore.

Oltre a loro hanno salutato i blues anche Koulibaly, Kanté, Mendy (per tutti e tre esperienza in Saudi Pro League), Azpilicueta, Loftus Cheek e Pulisic andati al Milan, oltre a Havertz (Arsenal), Mount (Manchester United) e Kovacic (Manchester City). Un'esigenza di portare novità e freschezza per una squadra che arriva dalle folli cifre del mercato di gennaio. Spese che potrebbero continuare con l'arrivo di Caicedo, qualora il club decidesse di alzare ulteriormente l'offerta per il centrocampista del Brighton.