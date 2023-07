"Inter Miami stile Barcellona: dopo Messi e Busquets, arriva Suarez?"

Altro colpo messo a segno dal club statunitense anche Sergio Busquets: il centrocampista spagnolo classe 1988 ha raggiunto La Pulce, compagno per tanti anni al Barcellona.

Inter Miami su Luis Suarez

Ma altri ex calciatori della società catalana potrebbero raggiungere l'Inter Miami. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, gli Herons avrebbero messo nel mirino anche Jordi Alba e, soprattutto, Luis Suarez. Se il terzino spagnolo si è svincolato dal Barcellona ed è attualmente libero, l'attaccante ex anche di Atletico Madrid e Liverpool è, attualmente, in forza al Gremio. Secondo il portale, col passare delle ore starebbe crescendo l'ottimismo per la buona riuscita dell trattativa. La domanda, però, è se il trasferimento possa avvenire fin da subito o nel mese di dicembre. L'attaccante aveva smentito la trattativa negli scorsi tempi, avendo un contratto col club brasiliano fino al dicembre del 2024. Resterebbe ancora il nodo ingaggio da risolvere, ma l'Inter Miami starebbe provando a risolvere la questione per chiudere la trattativa.