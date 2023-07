"Hojlund, l'Atalanta spaventa lo United: Ten Hag valuta alternative"

Il Manchester United vuole fare sul serio per arrivare a Rasmus Hojlund, ma ha un budget limitato per il suo acquisto. Dopo Mount e l'arrivo di Onana dall'Inter (ancora non ufficiale), il club inglese ha speso oltre 100 milioni per rinforzare i due reparti. Ten Hag ora ha spostato le attenzioni sull'attaccante, ruolo in cui vuole avere un altro giocatore importante per far competere i Red Devils nelle zone alte della classifica.