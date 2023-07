Becao saluta l'Udinese: va al Fenerbahce, fissate le visite mediche

Becao chiude la sua esperienza con i bianconeri dopo 130 presenze complessive, tra campionato e Coppa Italia, condite da 6 gol messi a referto e 3 assist forniti.

Becao al Fenerbahce, ecco le visite mediche

Ad annunciare che il brasiliano andrà al Fenerbahce è stato lo stesso club turco, che con un tweet ha ufficializzato l'arrivo ad Istanbul del difensore per le visite mediche. Questo il post pubblicato dalla società gialloblu: "Il difensore brasiliano Rodrigo Becao verrà ad Istanbul questa sera per sottoporsi a controlli sanitari e trattative per il trasferimento". Ancora nessuna comunicazione da parte dell'Udinese, ma ormai sembrano davvero non esserci più dubbi: Becao lascia l'Italia e la Serie A, direzione Super Lig. Anche un altro big della rosa dei friulani è stato attenzionato in queste ore: su Beto, infatti, gli occhi dell'Inter.