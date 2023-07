Neymar, il Psg e il Brasile: il campione fa chiarezza sul suo futuro

PARIGI (FRANCIA) - Ai box da febbraio per l'infortunio alla caviglia destra che l'ha costretto ad operarsi, Neymar ha parlato del proprio futuro in un'intervista trasmessa mercoledì sul canale YouTube del giornalista sportivo Casimiro Miguel.

Il brasiliano ha chiuso la scorsa stagione anzitempo ma ha comunque collezionato 18 reti e 17 assist in appena 29 presenze. Pochi giorni fa è tornato ad allenarsi agli ordini di Luis Enrique, successore di Galtier sulla panchina dei campioni di Francia.

Neymar preoccupa Psg e Luis Enrique: “Forse non tornerà mai al top”

Psg, Neymar sul proprio futuro

"Spero di giocare questa stagione al Psg - rivela -, ho un contratto e finora nessuno mi ha detto nulla su una possibile partenza. Sono tranquillo, anche se con i tifosdi non c'è molto amore. Io ci sarò con o senza amore”. Parlando dell'infortunio patito la scorsa stagione commenta: "È fastidioso, è molto scomodo. Il recupero è stato molto doloroso ed è molto difficile, ma sto cercando di tornare bene. Ovviamente la ripresa fa sempre parte degli obiettivi, ma voglio giocare di nuovo bene, questa è la prima cosa". O Ney tranquillizza anche i propri connazionali dopo aver lasciato dubbi circa il suo prosieguo con la casacca verdeoro al termine del Mondiale 2022 in Qatar: “Dopo il Mondiale non ho voluto continuare, non per il dolore di aver perso, ma per evitare che la mia famiglia soffrisse, pesa molto. Ma dovranno ancora sopportarlo. Ci ho pensato perché voglio davvero vincere il titolo mondiale".